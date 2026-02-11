Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|TecDAX-Kursverlauf
|
11.02.2026 12:27:18
Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX verbucht mittags Abschläge
Um 12:09 Uhr sinkt der TecDAX im XETRA-Handel um 1,04 Prozent auf 3 613,31 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 543,837 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,435 Prozent auf 3 635,30 Punkte an der Kurstafel, nach 3 651,20 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des TecDAX lag am Mittwoch bei 3 637,95 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 603,05 Punkten erreichte.
TecDAX seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht gab der TecDAX bereits um 0,642 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3 820,24 Punkten auf. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 11.11.2025, den Wert von 3 515,36 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.02.2025, wurde der TecDAX auf 3 832,32 Punkte taxiert.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,303 Prozent nach unten. Das TecDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 3 858,70 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 558,78 Zählern.
Heutige Tops und Flops im TecDAX
Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell Deutsche Telekom (+ 0,36 Prozent auf 30,31 EUR), freenet (+ 0,31 Prozent auf 32,42 EUR), TeamViewer (+ 0,18 Prozent auf 5,54 EUR), Nordex (-0,12 Prozent auf 32,26 EUR) und Siltronic (-0,27 Prozent auf 56,30 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil Ottobock (-5,96 Prozent auf 55,25 EUR), CANCOM SE (-3,64 Prozent auf 23,80 EUR), Elmos Semiconductor (-3,52 Prozent auf 120,60 EUR), Sartorius vz (-2,88 Prozent auf 225,80 EUR) und EVOTEC SE (-2,53 Prozent auf 6,02 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die SAP SE-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 074 406 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 199,162 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
KGV und Dividende der TecDAX-Titel
Die TeamViewer-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Mit 6,66 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
