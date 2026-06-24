ATOSS Software Aktie

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WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400

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TecDAX-Performance 24.06.2026 12:27:09

Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX zeigt sich mittags leichter

Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX zeigt sich mittags leichter

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Mittwoch.

Der TecDAX fällt im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,73 Prozent auf 3 875,55 Punkte. Der Wert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 526,265 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,227 Prozent höher bei 3 912,73 Punkten in den Mittwochshandel, nach 3 903,86 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 872,99 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 3 912,73 Einheiten.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche fiel der TecDAX bereits um 2,37 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, betrug der TecDAX-Kurs 4 036,09 Punkte. Vor drei Monaten, am 24.03.2026, wurde der TecDAX mit 3 416,31 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 24.06.2025, stand der TecDAX noch bei 3 834,89 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6,93 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 322,31 Punkten.

Tops und Flops im TecDAX aktuell

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit EVOTEC SE (+ 1,57 Prozent auf 4,78 EUR), United Internet (+ 0,92 Prozent auf 24,06 EUR), QIAGEN (+ 0,84 Prozent auf 32,89 EUR), Sartorius vz (+ 0,80 Prozent auf 214,40 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,30 Prozent auf 26,34 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil HENSOLDT (-5,58 Prozent auf 67,32 EUR), Nordex (-3,16 Prozent auf 44,10 EUR), ATOSS Software (-3,09 Prozent auf 69,00 EUR), Bechtle (-2,07 Prozent auf 30,22 EUR) und TeamViewer (-1,71 Prozent auf 4,93 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 212 609 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 154,374 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte

Im TecDAX präsentiert die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,26 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Analysen zu TecDAX-Aktien

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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