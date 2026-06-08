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TecDAX-Marktbericht 08.06.2026 09:29:08

Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart in Rot

Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart in Rot

Der TecDAX notiert am Morgen trotz positivem Vortag im Minus.

Um 09:12 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 1,69 Prozent auf 4 005,47 Punkte an der TecDAX-Kurstafel. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 561,135 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,792 Prozent leichter bei 4 041,86 Punkten in den Handel, nach 4 074,14 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 4 042,42 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 4 003,18 Einheiten.

So entwickelt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Der TecDAX lag vor einem Monat, am 08.05.2026, bei 3 779,72 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, einen Wert von 3 607,48 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, wurde der TecDAX mit 3 942,94 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 10,52 Prozent zu Buche. Das TecDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit 1&1 (+ 0,41 Prozent auf 24,20 EUR), Nordex (-0,10 Prozent auf 40,78 EUR), Deutsche Telekom (-0,36 Prozent auf 27,56 EUR), freenet (-0,48 Prozent auf 24,92 EUR) und United Internet (-0,52 Prozent auf 26,80 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil AIXTRON SE (-6,22 Prozent auf 51,24 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4,44 Prozent auf 86,00 EUR), Siltronic (-3,34 Prozent auf 88,25 EUR), JENOPTIK (-2,98 Prozent auf 42,94 EUR) und EVOTEC SE (-2,76 Prozent auf 4,80 EUR).

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im TecDAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 550 807 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 188,537 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

2026 weist die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Mit 8,07 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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