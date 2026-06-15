Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 am Montagnachmittag in der Verlustzone

Am Montag notiert der FTSE 100 um 15:40 Uhr via LSE 0,22 Prozent leichter bei 10 448,60 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 3,001 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,003 Prozent schwächer bei 10 471,37 Punkten in den Handel, nach 10 471,72 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Montag bei 10 448,04 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10 570,09 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 15.05.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10 195,37 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, wurde der FTSE 100 mit 10 261,15 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 8 850,63 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 5,00 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 10 934,94 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Punkten registriert.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Fresnillo (+ 7,86 Prozent auf 32,38 GBP), Antofagasta (+ 6,08 Prozent auf 42,90 GBP), Weir Group (+ 5,68 Prozent auf 24,56 GBP), Rolls-Royce (+ 4,24 Prozent auf 13,63 GBP) und Halma (+ 4,21 Prozent auf 40,62 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Shell (ex Royal Dutch Shell) (-5,05 Prozent auf 30,58 GBP), BP (-4,23 Prozent auf 5,12 GBP), BAE Systems (-3,98 Prozent auf 18,35 GBP), Frasers Group (-3,16 Prozent auf 7,67 GBP) und BT Group (-3,05 Prozent auf 2,03 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 40 405 061 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 weist die HSBC-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 273,345 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der FTSE 100-Werte

Die 3i-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Die Legal General-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,92 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at