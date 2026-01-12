Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 fällt am Mittag zurück

Heute legen Anleger in London eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Montag verbucht der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE ein Minus in Höhe von 0,04 Prozent auf 10 120,39 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 2,814 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,001 Prozent auf 10 124,47 Punkte an der Kurstafel, nach 10 124,60 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 10 133,19 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10 089,93 Punkten lag.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 12.12.2025, den Wert von 9 649,03 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 9 427,47 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 8 248,49 Punkten auf.

Top- und Flop-Aktien im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Fresnillo (+ 6,85 Prozent auf 37,46 GBP), BAE Systems (+ 2,81 Prozent auf 21,11 GBP), Ocado Group (+ 2,13 Prozent auf 2,78 GBP), Sage (+ 2,03 Prozent auf 11,05 GBP) und Glencore (+ 1,72 Prozent auf 4,60 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil WPP 2012 (-3,29 Prozent auf 3,38 GBP), Ashtead (-3,18 Prozent auf 54,16 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (-3,01 Prozent auf 1,68 GBP), Barclays (-2,82 Prozent auf 4,71 GBP) und Land Securities Group (-2,64 Prozent auf 6,27 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Barclays-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 12 693 260 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit 253,758 Mrd. Euro macht die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der FTSE 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,77 zu Buche schlagen. Mit 8,32 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at