AstraZeneca Aktie
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
|FTSE 100-Performance im Fokus
|
07.01.2026 15:59:03
Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 legt den Rückwärtsgang ein
Der FTSE 100 fällt im LSE-Handel um 15:41 Uhr um 0,87 Prozent auf 10 034,90 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,919 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 10 122,76 Punkte an der Kurstafel, nach 10 122,73 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 033,59 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 124,75 Zählern.
So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf
Auf Wochensicht verzeichnet der FTSE 100 bislang Gewinne von 0,839 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 9 667,01 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.10.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 9 483,58 Punkten auf. Der FTSE 100 erreichte vor einem Jahr, am 07.01.2025, den Stand von 8 245,28 Punkten.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100
Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell IMI (+ 3,08 Prozent auf 26,12 GBP), RELX (+ 2,96 Prozent auf 31,69 GBP), Barratt Developments (+ 2,79 Prozent auf 3,83 GBP), Land Securities Group (+ 2,68 Prozent auf 6,41 GBP) und Melrose Industries (+ 2,29 Prozent auf 6,34 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen hingegen Fresnillo (-9,00 Prozent auf 33,47 GBP), Antofagasta (-5,39 Prozent auf 33,51 GBP), BP (-3,82 Prozent auf 4,15 GBP), NatWest Group (-3,69 Prozent auf 6,36 GBP) und Flutter Entertainment (-3,58 Prozent auf 160,05 GBP) unter Druck.
FTSE 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 38 977 723 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von AstraZeneca mit 239,624 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Fokus
Die 3i-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,36 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Analysen zu AstraZeneca PLC
|14:43
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.01.26
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|3i plc
|36,60
|-4,19%
|Antofagasta plc
|39,20
|-4,55%
|AstraZeneca PLC
|162,25
|0,00%
|Barratt Developments PLC
|4,40
|1,24%
|BP plc (British Petrol)
|4,84
|-1,74%
|Diploma PLC
|64,00
|0,00%
|Flutter Entertainment
|187,25
|0,16%
|Fresnillo PLC
|39,92
|-4,63%
|IMI PLC
|30,20
|2,72%
|Land Securities Group
|7,45
|2,76%
|Legal & General plc
|3,09
|-0,64%
|Lloyds Banking Group
|1,17
|-0,43%
|Melrose Industries PLC Registered Shs
|7,21
|0,45%
|NatWest Group PLC Registered Shs
|7,43
|-1,93%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|36,42
|1,79%
Indizes in diesem Artikel
|FTSE 100
|10 044,69
|-0,04%