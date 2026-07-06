Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 letztendlich leichter

Der FTSE 100 tendierte im LSE-Handel zum Handelsende um 0,26 Prozent leichter bei 10 651,77 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 3,189 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,003 Prozent auf 10 679,38 Punkte an der Kurstafel, nach 10 679,03 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 10 618,43 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 10 733,39 Punkten.

FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, lag der FTSE 100 bei 10 368,05 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE feiertagsbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, einen Stand von 10 436,29 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 04.07.2025, bei 8 822,91 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 7,04 Prozent zu. Bei 10 934,94 Punkten schaffte es der FTSE 100 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 9 670,46 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell RELX (+ 2,53 Prozent auf 23,93 GBP), StJamess Place (+ 2,23 Prozent auf 13,32 GBP), BAE Systems (+ 2,20 Prozent auf 20,25 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 2,10 Prozent auf 88,52 GBP) und IG Group (+ 1,56 Prozent auf 18,92 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Compass Group (-3,49 Prozent auf 31,57 USD), Associated British Foods (-2,99 Prozent auf 18,99 GBP), Coca-Cola HBC (-2,80 Prozent auf 50,25 GBP), Halma (-2,69 Prozent auf 39,06 GBP) und Metlen Energy Metals (-2,57 Prozent auf 41,64 EUR).

Welche Aktien im FTSE 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 86 428 486 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie sticht im FTSE 100 mit einer Marktkapitalisierung von 291,074 Mrd. Euro heraus.

KGV und Dividende der FTSE 100-Werte

Im FTSE 100 präsentiert die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 14,84 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at