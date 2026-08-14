Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 liegt am Mittag im Minus

Um 12:09 Uhr gibt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,07 Prozent auf 10 765,57 Punkte nach. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 3,242 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,001 Prozent leichter bei 10 772,54 Punkten in den Freitagshandel, nach 10 772,67 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 10 789,71 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10 723,66 Punkten lag.

FTSE 100-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gab der FTSE 100 bereits um 1,24 Prozent nach. Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 14.07.2026, den Wert von 10 529,39 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 14.05.2026, den Stand von 10 372,93 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.08.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9 177,24 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 8,18 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 9 670,46 Zähler.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Experian (+ 5,66 Prozent auf 29,70 GBP), Sage (+ 3,74 Prozent auf 10,53 GBP), Entain (+ 3,59 Prozent auf 5,65 GBP), RELX (+ 3,37 Prozent auf 25,75 GBP) und Auto Trader Group (+ 2,40 Prozent auf 5,38 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen hingegen Antofagasta (-4,87 Prozent auf 35,73 GBP), Glencore (-2,48 Prozent auf 5,47 GBP), GSK (-2,19 Prozent auf 18,16 GBP), Metlen Energy Metals (-2,10 Prozent auf 48,46 EUR) und Anglo American (-1,69 Prozent auf 38,49 GBP) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 7 756 100 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie weist im FTSE 100 mit 309,051 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Mitglieder

Unter den FTSE 100-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 14,84 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Bank of Georgia Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at