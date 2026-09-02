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Marktbericht 02.09.2026 15:58:49

Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 präsentiert sich am Mittwochnachmittag leichter

Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 präsentiert sich am Mittwochnachmittag leichter

Der FTSE 100 gibt sich am Nachmittag schwächer.

Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 15:40 Uhr um 0,23 Prozent schwächer bei 10 764,63 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 3,227 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,006 Prozent auf 10 789,94 Punkte an der Kurstafel, nach 10 789,28 Punkten am Vortag.

Bei 10 713,09 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 10 800,83 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gab der FTSE 100 bereits um 0,554 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 10 868,05 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 02.06.2026, wurde der FTSE 100 mit 10 373,51 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 02.09.2025, stand der FTSE 100 bei 9 116,69 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 8,17 Prozent aufwärts. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 9 670,46 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell InterContinental Hotels Group (+ 2,85 Prozent auf 160,35 USD), Endeavour Mining (+ 2,73 Prozent auf 46,06 GBP), Fresnillo (+ 2,70 Prozent auf 30,97 GBP), AstraZeneca (+ 1,82 Prozent auf 121,80 GBP) und Anglo American (+ 1,60 Prozent auf 41,79 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Computacenter (-3,09 Prozent auf 53,35 GBP), Pearson (-2,85 Prozent auf 11,91 GBP), JD Sports Fashion (-2,57 Prozent auf 0,82 GBP), Experian (-2,42 Prozent auf 28,98 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (-2,35 Prozent auf 86,28 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 28 090 449 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 weist die HSBC-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 306,013 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Blick

Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Unter den Aktien im Index bietet die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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