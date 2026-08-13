Fresnillo Aktie

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WKN DE: A0MVZE / ISIN: GB00B2QPKJ12

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FTSE 100 aktuell 13.08.2026 17:59:18

Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 präsentiert sich zum Handelsende schwächer

Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 präsentiert sich zum Handelsende schwächer

Der FTSE 100 verzeichnete zum Handelsschluss Verluste.

Am Donnerstag ging es im FTSE 100 via LSE schlussendlich um 0,56 Prozent auf 10 772,67 Punkte abwärts. Der Wert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3,248 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,004 Prozent auf 10 833,58 Punkte an der Kurstafel, nach 10 833,15 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 10 756,38 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10 837,02 Punkten verzeichnete.

FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht fiel der FTSE 100 bereits um 1,18 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 13.07.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10 498,29 Punkten. Der FTSE 100 wies vor drei Monaten, am 13.05.2026, einen Stand von 10 325,35 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 13.08.2025, stand der FTSE 100 bei 9 165,23 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,26 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 10 989,45 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Zählern registriert.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Bank of Georgia Group (+ 5,19 Prozent auf 133,80 GBP), BAT (+ 2,75 Prozent auf 42,64 GBP), Barratt Developments (+ 2,37 Prozent auf 3,29 GBP), Computacenter (+ 2,28 Prozent auf 49,38 GBP) und Persimmon (+ 2,22 Prozent auf 11,96 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Antofagasta (-6,78 Prozent auf 37,56 GBP), Rio Tinto (-4,77 Prozent auf 71,66 GBP), Fresnillo (-4,74 Prozent auf 28,73 GBP), Endeavour Mining (-4,17 Prozent auf 41,09 GBP) und Weir Group (-3,62 Prozent auf 26,62 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via LSE 135 662 444 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 306,556 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Blick

2026 präsentiert die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

Antofagasta plc 42,01 -6,25% Antofagasta plc
Babcock International 14,07 1,52% Babcock International
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 157,00 1,29% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
Barratt Developments PLC 3,84 -0,52% Barratt Developments PLC
BAT PLC (British American Tobacco) 49,07 -1,29% BAT PLC (British American Tobacco)
Computacenter PLC 59,50 1,71% Computacenter PLC
Endeavour Mining PLC 48,58 -0,06% Endeavour Mining PLC
Fresnillo PLC 34,00 1,92% Fresnillo PLC
HSBC Holdings plc 18,01 0,20% HSBC Holdings plc
Lloyds Banking Group 1,36 0,41% Lloyds Banking Group
Persimmon plc 13,79 -0,51% Persimmon plc
Rio Tinto plc 82,96 -1,41% Rio Tinto plc
Weir Group PLC 31,40 0,00% Weir Group PLC

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 10 765,68 -0,06%

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