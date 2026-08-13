Fresnillo Aktie
WKN DE: A0MVZE / ISIN: GB00B2QPKJ12
|FTSE 100 aktuell
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13.08.2026 17:59:18
Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 präsentiert sich zum Handelsende schwächer
Am Donnerstag ging es im FTSE 100 via LSE schlussendlich um 0,56 Prozent auf 10 772,67 Punkte abwärts. Der Wert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3,248 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,004 Prozent auf 10 833,58 Punkte an der Kurstafel, nach 10 833,15 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 10 756,38 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10 837,02 Punkten verzeichnete.
FTSE 100 seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht fiel der FTSE 100 bereits um 1,18 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 13.07.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10 498,29 Punkten. Der FTSE 100 wies vor drei Monaten, am 13.05.2026, einen Stand von 10 325,35 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 13.08.2025, stand der FTSE 100 bei 9 165,23 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,26 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 10 989,45 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Zählern registriert.
Heutige Tops und Flops im FTSE 100
Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Bank of Georgia Group (+ 5,19 Prozent auf 133,80 GBP), BAT (+ 2,75 Prozent auf 42,64 GBP), Barratt Developments (+ 2,37 Prozent auf 3,29 GBP), Computacenter (+ 2,28 Prozent auf 49,38 GBP) und Persimmon (+ 2,22 Prozent auf 11,96 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Antofagasta (-6,78 Prozent auf 37,56 GBP), Rio Tinto (-4,77 Prozent auf 71,66 GBP), Fresnillo (-4,74 Prozent auf 28,73 GBP), Endeavour Mining (-4,17 Prozent auf 41,09 GBP) und Weir Group (-3,62 Prozent auf 26,62 GBP).
FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via LSE 135 662 444 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 306,556 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.
FTSE 100-Fundamentaldaten im Blick
2026 präsentiert die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Antofagasta plc
|42,01
|-6,25%
|Babcock International
|14,07
|1,52%
|Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
|157,00
|1,29%
|Barratt Developments PLC
|3,84
|-0,52%
|BAT PLC (British American Tobacco)
|49,07
|-1,29%
|Computacenter PLC
|59,50
|1,71%
|Endeavour Mining PLC
|48,58
|-0,06%
|Fresnillo PLC
|34,00
|1,92%
|HSBC Holdings plc
|18,01
|0,20%
|Lloyds Banking Group
|1,36
|0,41%
|Persimmon plc
|13,79
|-0,51%
|Rio Tinto plc
|82,96
|-1,41%
|Weir Group PLC
|31,40
|0,00%
Indizes in diesem Artikel
|FTSE 100
|10 765,68
|-0,06%
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