Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 präsentiert sich zum Start leichter

Das macht das Börsenbarometer in London am Morgen.

Am Montag notiert der FTSE 100 um 09:12 Uhr via LSE 0,18 Prozent tiefer bei 10 488,60 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 3,119 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,002 Prozent auf 10 507,83 Punkte an der Kurstafel, nach 10 508,02 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 10 488,57 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 10 513,85 Punkten.

FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 29.05.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10 409,28 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, bei 9 967,35 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, bei 8 798,91 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 5,40 Prozent zu. Bei 10 934,94 Punkten schaffte es der FTSE 100 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 9 670,46 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Bank of Georgia Group (+ 4,32 Prozent auf 113,40 GBP), Entain (+ 1,68 Prozent auf 5,88 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (+ 1,23 Prozent auf 14,28 GBP), BT Group (+ 1,18 Prozent auf 1,97 GBP) und Coca-Cola HBC (+ 1,15 Prozent auf 49,46 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Babcock International (-2,42 Prozent auf 9,48 GBP), Endeavour Mining (-2,02 Prozent auf 37,74 GBP), BAT (-1,64 Prozent auf 46,73 GBP), 3i (-1,58 Prozent auf 24,92 GBP) und International Consolidated Airlines (-1,56 Prozent auf 4,75 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 1 776 651 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie sticht im FTSE 100 mit einer Marktkapitalisierung von 283,293 Mrd. Euro heraus.

KGV und Dividende der FTSE 100-Werte

Im FTSE 100 präsentiert die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 14,84 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at