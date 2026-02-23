JD Sports Fashion Aktie

JD Sports Fashion für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C480 / ISIN: GB00BM8Q5M07

Index im Blick 23.02.2026 09:29:58

Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 sackt zum Start ab

Der FTSE 100 fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Montagmorgen in die Verlustzone.

Am Montag fällt der FTSE 100 um 09:12 Uhr via LSE um 0,20 Prozent auf 10 665,02 Punkte zurück. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,102 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,001 Prozent auf 10 686,75 Punkte an der Kurstafel, nach 10 686,89 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag heute bei 10 687,91 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 10 662,61 Punkten erreichte.

FTSE 100-Performance auf Jahressicht

Der FTSE 100 lag vor einem Monat, am 23.01.2026, bei 10 143,44 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wies der FTSE 100 9 539,71 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, stand der FTSE 100 bei 8 659,37 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 7,17 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des FTSE 100 steht derzeit bei 10 745,76 Punkten. Bei 9 951,14 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit JD Sports Fashion (+ 3,89 Prozent auf 0,81 GBP), Fresnillo (+ 3,27 Prozent auf 39,80 GBP), Antofagasta (+ 1,48 Prozent auf 40,51 GBP), Prudential (+ 1,06 Prozent auf 11,45 GBP) und InterContinental Hotels Group (+ 0,99 Prozent auf 143,51 USD). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Intermediate Capital Group (-1,99 Prozent auf 17,04 GBP), Whitbread (-1,90 Prozent auf 26,78 GBP), Flutter Entertainment (-1,86 Prozent auf 88,46 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-1,44 Prozent auf 77,90 GBP) und 3i (-1,41 Prozent auf 33,51 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 2 414 383 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 270,641 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,87 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,08 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

3i plc 38,80 -0,51% 3i plc
Antofagasta plc 46,63 1,86% Antofagasta plc
AstraZeneca PLC 173,70 0,03% AstraZeneca PLC
Flutter Entertainment 99,80 -1,96% Flutter Entertainment
Fresnillo PLC 45,84 4,09% Fresnillo PLC
InterContinental Hotels Group plc 121,00 -0,82% InterContinental Hotels Group plc
Intermediate Capital Group PLC 19,70 -0,51% Intermediate Capital Group PLC
JD Sports Fashion PLC Registered Shs 0,95 4,97% JD Sports Fashion PLC Registered Shs
Legal & General plc 3,22 0,94% Legal & General plc
Lloyds Banking Group 1,21 0,41% Lloyds Banking Group
London Stock Exchange (LSE) 90,50 -1,09% London Stock Exchange (LSE)
Prudential plc 13,10 0,00% Prudential plc
Schroders PLC Registered Shs 6,69 -0,07% Schroders PLC Registered Shs
Whitbread PLC 31,06 -0,32% Whitbread PLC
WPP 2012 PLC 3,18 0,00% WPP 2012 PLC

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 10 676,44 -0,10%

Börse aktuell - Live Ticker

Zoll-Chaos: ATX und DAX schwächer -- Hang Seng stark
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren am Montag schwächer. Die Börse in Hongkong präsentiert sich am Montag sehr stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

