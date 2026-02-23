Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 sackt zum Start ab

Der FTSE 100 fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Montagmorgen in die Verlustzone.

Am Montag fällt der FTSE 100 um 09:12 Uhr via LSE um 0,20 Prozent auf 10 665,02 Punkte zurück. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,102 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,001 Prozent auf 10 686,75 Punkte an der Kurstafel, nach 10 686,89 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag heute bei 10 687,91 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 10 662,61 Punkten erreichte.

FTSE 100-Performance auf Jahressicht

Der FTSE 100 lag vor einem Monat, am 23.01.2026, bei 10 143,44 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wies der FTSE 100 9 539,71 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, stand der FTSE 100 bei 8 659,37 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 7,17 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des FTSE 100 steht derzeit bei 10 745,76 Punkten. Bei 9 951,14 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit JD Sports Fashion (+ 3,89 Prozent auf 0,81 GBP), Fresnillo (+ 3,27 Prozent auf 39,80 GBP), Antofagasta (+ 1,48 Prozent auf 40,51 GBP), Prudential (+ 1,06 Prozent auf 11,45 GBP) und InterContinental Hotels Group (+ 0,99 Prozent auf 143,51 USD). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Intermediate Capital Group (-1,99 Prozent auf 17,04 GBP), Whitbread (-1,90 Prozent auf 26,78 GBP), Flutter Entertainment (-1,86 Prozent auf 88,46 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-1,44 Prozent auf 77,90 GBP) und 3i (-1,41 Prozent auf 33,51 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 2 414 383 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 270,641 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,87 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,08 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at