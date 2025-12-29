Legal & General Aktie
WKN: 851584 / ISIN: GB0005603997
|Index-Performance im Blick
|
29.12.2025 17:59:01
Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 schlussendlich in Rot
Letztendlich beendete der FTSE 100 den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,04 Prozent) bei 9 866,53 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder sind damit 2,854 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 9 870,69 Punkte an der Kurstafel, nach 9 870,68 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 9 892,79 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 9 858,46 Punkten.
FTSE 100 auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 9 720,51 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.09.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 9 299,84 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 8 149,78 Punkten gehandelt.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 19,45 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der FTSE 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 9 930,09 Punkten. Bei 7 544,83 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
FTSE 100-Gewinner und -Verlierer
Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell B&M European Value Retail SA Reg (+ 3,82 Prozent auf 1,67 GBP), Metlen Energy Metals (+ 3,08 Prozent auf 44,12 EUR), Airtel Africa (+ 2,50 Prozent auf 3,44 GBP), ConvaTec (+ 2,10 Prozent auf 2,43 GBP) und Land Securities Group (+ 2,06 Prozent auf 6,20 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Pershing Square (-1,63 Prozent auf 48,22 GBP), InterContinental Hotels Group (-1,38 Prozent auf 103,65 GBP), Halma (-1,35 Prozent auf 35,20 GBP), Melrose Industries (-1,33 Prozent auf 5,78 GBP) und StJamess Place (-1,32 Prozent auf 13,80 GBP).
Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100
Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 42 775 105 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie nimmt im FTSE 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 242,714 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Blick
Unter den FTSE 100-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie mit 4,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Legal General-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,46 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Legal & General plcmehr Nachrichten
|
17:59
|Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 schlussendlich in Rot (finanzen.at)
|
15:59
|Börse London in Grün: FTSE 100 bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
12:26