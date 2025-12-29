Legal & General Aktie

Index-Performance im Blick 29.12.2025 17:59:01

Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 schlussendlich in Rot

Am Montagabend hielten sich die Anleger in London zurück.

Letztendlich beendete der FTSE 100 den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,04 Prozent) bei 9 866,53 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder sind damit 2,854 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 9 870,69 Punkte an der Kurstafel, nach 9 870,68 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 9 892,79 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 9 858,46 Punkten.

FTSE 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 9 720,51 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.09.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 9 299,84 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 8 149,78 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 19,45 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der FTSE 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 9 930,09 Punkten. Bei 7 544,83 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell B&M European Value Retail SA Reg (+ 3,82 Prozent auf 1,67 GBP), Metlen Energy Metals (+ 3,08 Prozent auf 44,12 EUR), Airtel Africa (+ 2,50 Prozent auf 3,44 GBP), ConvaTec (+ 2,10 Prozent auf 2,43 GBP) und Land Securities Group (+ 2,06 Prozent auf 6,20 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Pershing Square (-1,63 Prozent auf 48,22 GBP), InterContinental Hotels Group (-1,38 Prozent auf 103,65 GBP), Halma (-1,35 Prozent auf 35,20 GBP), Melrose Industries (-1,33 Prozent auf 5,78 GBP) und StJamess Place (-1,32 Prozent auf 13,80 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 42 775 105 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie nimmt im FTSE 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 242,714 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Unter den FTSE 100-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie mit 4,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Legal General-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,46 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Nachrichten zu Legal & General plcmehr Nachrichten