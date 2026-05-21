Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 schwächelt zum Start

Der FTSE 100 bewegt sich am vierten Tag der Woche nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Am Donnerstag tendiert der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE 0,43 Prozent leichter bei 10 386,99 Punkten. An der Börse sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte damit 2,955 Bio. Euro wert. In den Handel ging der FTSE 100 0,002 Prozent stärker bei 10 432,54 Punkten, nach 10 432,34 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 375,28 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 10 432,54 Einheiten.

FTSE 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht legte der FTSE 100 bereits um 1,89 Prozent zu. Vor einem Monat, am 21.04.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10 498,09 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10 686,89 Punkten. Der FTSE 100 wies vor einem Jahr, am 21.05.2025, einen Wert von 8 786,46 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 4,38 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des FTSE 100 beträgt derzeit 10 934,94 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Zählern registriert.

Die Tops und Flops im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Intermediate Capital Group (+ 2,07 Prozent auf 18,71 GBP), 3i (+ 2,02 Prozent auf 22,23 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (+ 1,84 Prozent auf 14,97 GBP), easyJet (+ 1,12 Prozent auf 3,51 GBP) und Experian (+ 0,87 Prozent auf 26,53 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Sage (-3,55 Prozent auf 8,65 GBP), Whitbread (-3,06 Prozent auf 23,52 GBP), ConvaTec (-2,71 Prozent auf 2,08 GBP), Smiths (-2,54 Prozent auf 24,18 GBP) und Fresnillo (-2,44 Prozent auf 32,42 GBP).

Die teuersten Unternehmen im FTSE 100

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 2 403 900 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 263,605 Mrd. Euro weist die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Blick

Die 3i-Aktie präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Die Legal General-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,32 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at