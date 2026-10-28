Coca-Cola European Partners Aktie

Coca-Cola European Partners für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AJ8Q / ISIN: GB00BDCPN049

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index im Fokus 28.10.2026 09:28:38

Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 schwächelt zum Start des Mittwochshandels

Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 schwächelt zum Start des Mittwochshandels

Der FTSE 100 verliert am dritten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Am Mittwoch gibt der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE um 0,25 Prozent auf 10 660,14 Punkte nach. Die Marktkapitalisierung der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3,265 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,004 Prozent stärker bei 10 687,02 Punkten in den Mittwochshandel, nach 10 686,54 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 651,65 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 10 692,21 Einheiten.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Minus von 0,288 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.09.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10 684,88 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 28.07.2026, wurde der FTSE 100 mit 10 871,02 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 28.10.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 9 696,74 Punkte.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 7,12 Prozent zu. Der FTSE 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 989,45 Punkten. 9 670,46 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Standard Chartered (+ 4,46 Prozent auf 21,09 GBP), Endeavour Mining (+ 1,15 Prozent auf 40,29 GBP), InterContinental Hotels Group (+ 1,01 Prozent auf 165,70 USD), Ithaca Energy (+ 0,84 Prozent auf 3,08 GBP) und Glencore (+ 0,72 Prozent auf 5,46 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil GSK (-4,89 Prozent auf 18,30 GBP), Unilever (-3,02 Prozent auf 47,45 GBP), Coca-Cola European Partners (-1,25 Prozent auf 110,89 USD), Auto Trader Group (-1,10 Prozent auf 5,22 GBP) und Informa (-1,03 Prozent auf 8,45 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im FTSE 100 ist die Vodafone Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 826 291 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 266,852 Mrd. Euro macht die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Aktien

Die Bank of Georgia Group-Aktie weist mit 3,67 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. In puncto Dividendenrendite ist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle FTSE 100-Werte im Überblick
Zur FTSE 100-Realtime-Indikation
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Coca-Cola European Partners PLC

mehr Nachrichten

Analysen zu Coca-Cola European Partners PLC

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Auto Trader Group PLC 6,35 1,60% Auto Trader Group PLC
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 151,00 3,42% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
Barratt Developments PLC 3,88 1,04% Barratt Developments PLC
Coca-Cola European Partners PLC 98,70 -0,80% Coca-Cola European Partners PLC
Endeavour Mining PLC 47,96 -1,88% Endeavour Mining PLC
Glencore plc 6,43 0,78% Glencore plc
GSK PLC Registered Shs 21,70 -0,82% GSK PLC Registered Shs
Informa PLC 10,10 2,02% Informa PLC
InterContinental Hotels Group plc 152,15 1,50% InterContinental Hotels Group plc
Ithaca Energy PLC Registered Shs 3,74 2,30% Ithaca Energy PLC Registered Shs
Shell (ex Royal Dutch Shell) 48,11 1,70% Shell (ex Royal Dutch Shell)
Standard Chartered plc 25,58 2,61% Standard Chartered plc
Unilever PLC 57,34 0,49% Unilever PLC
Vodafone Group PLC 1,40 -0,07% Vodafone Group PLC

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 10 734,05 0,37%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nach EZB-Zinsentscheid: ATX legt zu -- DAX deutlich im Plus -- Wall Street Verlustreich -- Asiens Börsen geben letztlich mehrheitlich ab - Nikkei stark
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich im Handel am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt notiert ebenso in der Gewinnzone. Die US-Börsen bewegen sich in der Verlustzone. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag uneinheitlich zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen