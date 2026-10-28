Coca-Cola European Partners Aktie
WKN DE: A2AJ8Q / ISIN: GB00BDCPN049
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28.10.2026 09:28:38
Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 schwächelt zum Start des Mittwochshandels
Am Mittwoch gibt der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE um 0,25 Prozent auf 10 660,14 Punkte nach. Die Marktkapitalisierung der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3,265 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,004 Prozent stärker bei 10 687,02 Punkten in den Mittwochshandel, nach 10 686,54 Punkten am Vortag.
Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 651,65 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 10 692,21 Einheiten.
So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Minus von 0,288 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.09.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10 684,88 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 28.07.2026, wurde der FTSE 100 mit 10 871,02 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 28.10.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 9 696,74 Punkte.
Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 7,12 Prozent zu. Der FTSE 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 989,45 Punkten. 9 670,46 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Standard Chartered (+ 4,46 Prozent auf 21,09 GBP), Endeavour Mining (+ 1,15 Prozent auf 40,29 GBP), InterContinental Hotels Group (+ 1,01 Prozent auf 165,70 USD), Ithaca Energy (+ 0,84 Prozent auf 3,08 GBP) und Glencore (+ 0,72 Prozent auf 5,46 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil GSK (-4,89 Prozent auf 18,30 GBP), Unilever (-3,02 Prozent auf 47,45 GBP), Coca-Cola European Partners (-1,25 Prozent auf 110,89 USD), Auto Trader Group (-1,10 Prozent auf 5,22 GBP) und Informa (-1,03 Prozent auf 8,45 GBP).
Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im FTSE 100 ist die Vodafone Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 826 291 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 266,852 Mrd. Euro macht die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Aktien
Die Bank of Georgia Group-Aktie weist mit 3,67 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. In puncto Dividendenrendite ist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
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|6,35
|1,60%
|Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
|151,00
|3,42%
|Barratt Developments PLC
|3,88
|1,04%
|Coca-Cola European Partners PLC
|98,70
|-0,80%
|Endeavour Mining PLC
|47,96
|-1,88%
|Glencore plc
|6,43
|0,78%
|GSK PLC Registered Shs
|21,70
|-0,82%
|Informa PLC
|10,10
|2,02%
|InterContinental Hotels Group plc
|152,15
|1,50%
|Ithaca Energy PLC Registered Shs
|3,74
|2,30%
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|48,11
|1,70%
|Standard Chartered plc
|25,58
|2,61%
|Unilever PLC
|57,34
|0,49%
|Vodafone Group PLC
|1,40
|-0,07%
Indizes in diesem Artikel
|FTSE 100
|10 734,05
|0,37%
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