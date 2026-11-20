Der FTSE 100 gibt seine Gewinne vom Vortag am Morgen wieder ab.

Am Freitag verbucht der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE ein Minus in Höhe von 0,36 Prozent auf 10 415,43 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 3,188 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,001 Prozent auf 10 452,77 Punkte an der Kurstafel, nach 10 452,68 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 10 452,77 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 10 389,89 Punkten.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verlor der FTSE 100 bereits um 4,47 Prozent. Der FTSE 100 lag noch vor einem Monat, am 20.10.2026, bei 10 733,00 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 20.08.2026, einen Stand von 10 748,16 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.11.2025, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 9 527,65 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 4,67 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 10 989,45 Punkte. Bei 9 670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Reckitt Benckiser Group (+ 1,65 Prozent auf 56,64 GBP), Airtel Africa (+ 1,64 Prozent auf 2,77 GBP), BAT (+ 1,61 Prozent auf 44,17 GBP), Tesco (+ 1,60 Prozent auf 5,59 GBP) und J Sainsbury (+ 1,51 Prozent auf 3,49 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Computacenter (-3,25 Prozent auf 45,80 GBP), Bank of Georgia Group (-3,09 Prozent auf 125,30 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (-3,01 Prozent auf 14,13 GBP), Halma (-2,86 Prozent auf 33,94 GBP) und Standard Chartered (-2,86 Prozent auf 19,71 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 2 993 181 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 264,133 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen

Im FTSE 100 hat die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at