Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 verliert am Mittag

Am Freitag bewegt sich der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE 0,74 Prozent tiefer bei 7 444,20 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,426 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 7 499,53 Punkte an der Kurstafel, nach 7 499,53 Punkten am Vortag.

Bei 7 439,69 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 7 499,62 Punkten den höchsten Stand markierte.

FTSE 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den FTSE 100 bereits um 2,04 Prozent abwärts. Der FTSE 100 wies vor einem Monat, am 20.09.2023, einen Wert von 7 731,65 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 20.07.2023, wurde der FTSE 100 mit 7 646,05 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 20.10.2022, betrug der FTSE 100-Kurs 6 943,91 Punkte.

Auf Jahressicht 2023 sank der Index bereits um 1,45 Prozent. Bei 8 047,06 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 206,82 Punkten markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Endeavour Mining (+ 1,72 Prozent auf 17,15 GBP), ConvaTec (+ 1,22 Prozent auf 1,99 GBP), Hargreaves Lansdown (+ 0,84 Prozent auf 6,98 GBP), Melrose Industries (+ 0,80 Prozent auf 4,64 GBP) und BAE Systems (+ 0,67 Prozent auf 10,48 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind derweil InterContinental Hotels Group (-3,61 Prozent auf 59,32 GBP), Anglo American (-2,97 Prozent auf 20,92 GBP), HSBC (-2,69 Prozent auf 6,24 GBP), Admiral Group (-2,49 Prozent auf 24,27 GBP) und JD Sports Fashion (-2,31 Prozent auf 1,27 GBP).

Die teuersten Konzerne im FTSE 100

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 26 153 944 Aktien gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 209,607 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Mitglieder auf

Die International Consolidated Airlines-Aktie präsentiert mit 4,29 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Unter den Aktien im Index bietet die Phoenix Group-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 11,46 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at