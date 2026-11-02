JD Sports Fashion Aktie

JD Sports Fashion ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C480 / ISIN: GB00BM8Q5M07

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
FTSE 100 im Blick 02.11.2026 09:28:55

Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 verliert zum Start des Montagshandels

Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 verliert zum Start des Montagshandels

Der FTSE 100 kann seine Vortagesgewinne am ersten Tag der Woche nicht halten.

Am Montag notiert der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE 0,40 Prozent leichter bei 10 687,29 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 3,262 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,003 Prozent auf 10 729,46 Punkte an der Kurstafel, nach 10 729,78 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 684,69 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 10 730,75 Einheiten.

FTSE 100-Performance seit Jahresbeginn

Der FTSE 100 bewegte sich noch vor einem Monat, am 02.10.2026, bei 10 461,95 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 10 868,05 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bei 9 717,25 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,40 Prozent. In diesem Jahr markierte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Punkten markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell International Consolidated Airlines (+ 1,84 Prozent auf 4,10 GBP), StJamess Place (+ 1,37 Prozent auf 10,54 GBP), Weir Group (+ 1,17 Prozent auf 25,86 GBP), Coca-Cola HBC (+ 1,11 Prozent auf 47,56 GBP) und JD Sports Fashion (+ 1,09 Prozent auf 0,93 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Airtel Africa (-2,16 Prozent auf 2,53 GBP), BP (-1,91 Prozent auf 6,15 GBP), Ithaca Energy (-1,65 Prozent auf 2,98 GBP), AstraZeneca (-1,30 Prozent auf 137,78 GBP) und Melrose Industries (-1,16 Prozent auf 4,65 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 7 086 027 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 274,828 Mrd. Euro macht die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen

Die Bank of Georgia Group-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zu allen Marktberichten
Alle FTSE 100-Werte im Überblick
Zur FTSE 100-Realtime-Indikation

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu JD Sports Fashion PLC Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Airtel Africa

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airtel Africa 3,10 -0,77% Airtel Africa
AstraZeneca PLC 165,75 -0,63% AstraZeneca PLC
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 140,00 -0,71% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
Barratt Developments PLC 3,92 1,03% Barratt Developments PLC
BP plc (British Petrol) 7,43 -1,07% BP plc (British Petrol)
Coca-Cola HBC AG 56,80 3,27% Coca-Cola HBC AG
International Consolidated Airlines S.A. 4,97 2,69% International Consolidated Airlines S.A.
Ithaca Energy PLC Registered Shs 3,57 -0,83% Ithaca Energy PLC Registered Shs
JD Sports Fashion PLC Registered Shs 1,13 2,73% JD Sports Fashion PLC Registered Shs
Lloyds Banking Group 1,14 2,34% Lloyds Banking Group
Melrose Industries PLC Registered Shs 5,68 1,03% Melrose Industries PLC Registered Shs
Shell (ex Royal Dutch Shell) 48,09 -0,99% Shell (ex Royal Dutch Shell)
St.James's Place PLC 12,90 3,20% St.James's Place PLC
Weir Group PLC 31,40 1,95% Weir Group PLC

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 10 737,94 0,08%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:38 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
09:37 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: ATX freundlich -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zieht im Montagshandel an, während auch der deutsche Leitindex Zuwächse verzeichnet. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen