Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 verliert zum Start des Montagshandels

Der FTSE 100 kann seine Vortagesgewinne am ersten Tag der Woche nicht halten.

Am Montag notiert der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE 0,40 Prozent leichter bei 10 687,29 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 3,262 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,003 Prozent auf 10 729,46 Punkte an der Kurstafel, nach 10 729,78 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 684,69 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 10 730,75 Einheiten.

FTSE 100-Performance seit Jahresbeginn

Der FTSE 100 bewegte sich noch vor einem Monat, am 02.10.2026, bei 10 461,95 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 10 868,05 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bei 9 717,25 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,40 Prozent. In diesem Jahr markierte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Punkten markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell International Consolidated Airlines (+ 1,84 Prozent auf 4,10 GBP), StJamess Place (+ 1,37 Prozent auf 10,54 GBP), Weir Group (+ 1,17 Prozent auf 25,86 GBP), Coca-Cola HBC (+ 1,11 Prozent auf 47,56 GBP) und JD Sports Fashion (+ 1,09 Prozent auf 0,93 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Airtel Africa (-2,16 Prozent auf 2,53 GBP), BP (-1,91 Prozent auf 6,15 GBP), Ithaca Energy (-1,65 Prozent auf 2,98 GBP), AstraZeneca (-1,30 Prozent auf 137,78 GBP) und Melrose Industries (-1,16 Prozent auf 4,65 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 7 086 027 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 274,828 Mrd. Euro macht die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen

Die Bank of Georgia Group-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at