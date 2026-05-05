Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 zeigt sich am Nachmittag schwächer

Das macht das Börsenbarometer in London am Dienstag.

Um 15:41 Uhr steht im LSE-Handel ein Minus von 1,66 Prozent auf 10 192,40 Punkte an der FTSE 100-Kurstafel. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,972 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,014 Prozent auf 10 365,38 Punkte an der Kurstafel, nach 10 363,93 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 365,38 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 192,17 Zählern.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, stand der FTSE 100 bei 10 436,29 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.02.2026, wurde der FTSE 100 mit 10 309,22 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, lag der FTSE 100-Kurs bei 8 596,35 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,42 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 10 934,94 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Zählern markiert.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Intertek (+ 6,06 Prozent auf 50,95 GBP), BT Group (+ 2,26 Prozent auf 2,22 GBP), Frasers Group (+ 1,76 Prozent auf 6,64 GBP), BAE Systems (+ 1,67 Prozent auf 20,69 GBP) und Spirax-Sarco Engineering (+ 1,63 Prozent auf 72,14 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen HSBC (-6,71 Prozent auf 12,68 GBP), Entain (-5,95 Prozent auf 5,34 GBP), Weir Group (-5,15 Prozent auf 24,66 GBP), Marks Spencer (-3,56 Prozent auf 3,26 GBP) und Flutter Entertainment (-3,48 Prozent auf 75,98 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 73 546 917 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 270,488 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Werte auf

Im FTSE 100 verzeichnet die 3i-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,72 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at