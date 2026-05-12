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Index im Blick 12.05.2026 12:27:10

Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 zeigt sich leichter

Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 zeigt sich leichter

Der FTSE 100 zeigt sich heute in Rot.

Am Dienstag fällt der FTSE 100 um 12:08 Uhr via LSE um 0,45 Prozent auf 10 223,54 Punkte zurück. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,935 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,017 Prozent höher bei 10 271,17 Punkten in den Dienstagshandel, nach 10 269,43 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 152,05 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 10 271,17 Einheiten.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, notierte der FTSE 100 bei 10 600,53 Punkten. Der FTSE 100 wies vor drei Monaten, am 12.02.2026, einen Wert von 10 402,44 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 12.05.2025, stand der FTSE 100 bei 8 604,98 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,74 Prozent nach oben. Aktuell liegt der FTSE 100 bei einem Jahreshoch von 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Zählern markiert.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Intertek (+ 5,52 Prozent auf 52,55 GBP), BAT (+ 1,99 Prozent auf 44,66 GBP), BP (+ 1,95 Prozent auf 5,50 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,86 Prozent auf 91,88 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,45 Prozent auf 31,73 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Vodafone Group (-5,19 Prozent auf 1,14 GBP), Ocado Group (-4,24 Prozent auf 1,87 GBP), Airtel Africa (-3,90 Prozent auf 4,04 GBP), WPP 2012 (-3,85 Prozent auf 2,60 GBP) und Entain (-3,84 Prozent auf 5,06 GBP).

FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 52 145 777 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie sticht im FTSE 100 mit einer Marktkapitalisierung von 261,459 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Titel

In diesem Jahr verzeichnet die 3i-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Legal General lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,88 Prozent.

Redaktion finanzen.at

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3i plc 28,13 -3,96% 3i plc
Airtel Africa 4,59 -6,56% Airtel Africa
BAT PLC (British American Tobacco) 52,10 2,00% BAT PLC (British American Tobacco)
BP plc (British Petrol) 6,30 0,90% BP plc (British Petrol)
Entain PLC Registered Shs 5,85 -4,03% Entain PLC Registered Shs
HSBC Holdings plc 15,10 -1,32% HSBC Holdings plc
IMI PLC 32,00 0,00% IMI PLC
Intertek plc 61,55 6,03% Intertek plc
Legal & General plc 2,86 -1,79% Legal & General plc
Lloyds Banking Group 1,10 -2,97% Lloyds Banking Group
London Stock Exchange (LSE) 105,90 0,91% London Stock Exchange (LSE)
Ocado Group PLC 2,16 -4,16% Ocado Group PLC
Shell (ex Royal Dutch Shell) 36,50 0,81% Shell (ex Royal Dutch Shell)
Vodafone Group PLC 1,29 -6,66% Vodafone Group PLC
WPP 2012 PLC 2,98 -3,25% WPP 2012 PLC

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FTSE 100 10 217,27 -0,51%

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