Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 zeigt sich nachmittags leichter

Der FTSE 100 zeigt sich am Nachmittag leichter.

Der FTSE 100 fällt im LSE-Handel um 15:40 Uhr um 1,62 Prozent auf 10 245,05 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 3,041 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der FTSE 100 0,003 Prozent tiefer bei 10 413,64 Punkten, nach 10 413,94 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag heute bei 10 481,05 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 10 241,69 Punkten erreichte.

So bewegt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang Verluste von 6,10 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.02.2026, notierte der FTSE 100 bei 10 369,75 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, wurde der FTSE 100 mit 9 667,01 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 06.03.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8 682,84 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,95 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 9 951,14 Punkten.

Die Tops und Flops im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Rightmove (+ 3,76 Prozent auf 4,58 GBP), Auto Trader Group (+ 2,71 Prozent auf 4,86 GBP), BAE Systems (+ 2,23 Prozent auf 21,98 GBP), IMI (+ 2,03 Prozent auf 28,08 GBP) und 3i (+ 1,50 Prozent auf 29,73 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind derweil Anglo American (-6,16 Prozent auf 31,71 GBP), Kingfisher (-5,24 Prozent auf 3,25 GBP), Glencore (-4,69 Prozent auf 4,91 GBP), Airtel Africa (-4,03 Prozent auf 3,43 GBP) und Marks Spencer (-3,99 Prozent auf 3,63 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 den größten Börsenwert aufweisen

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 47 803 788 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie hat im FTSE 100 mit 269,199 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,57 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,61 Prozent an der Spitze im Index.

