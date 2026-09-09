Shell Aktie
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
|Index im Blick
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09.09.2026 15:58:54
Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 zeigt sich nachmittags leichter
Der FTSE 100 fällt im LSE-Handel um 15:40 Uhr um 1,09 Prozent auf 10 693,88 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 3,546 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der FTSE 100 0,002 Prozent tiefer bei 10 811,44 Punkten, nach 10 811,66 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des FTSE 100 lag heute bei 10 811,60 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 10 675,01 Punkten erreichte.
So bewegt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang Verluste von 1,27 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 10 901,09 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.06.2026, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 10 227,33 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 09.09.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9 242,53 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,46 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 9 670,46 Punkten.
Die Tops und Flops im FTSE 100
Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Endeavour Mining (+ 2,31 Prozent auf 47,82 GBP), Computacenter (+ 2,23 Prozent auf 52,80 GBP), BP (+ 1,80 Prozent auf 5,60 GBP), Metlen Energy Metals (+ 0,93 Prozent auf 47,96 EUR) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,90 Prozent auf 35,32 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind derweil Auto Trader Group (-4,83 Prozent auf 4,88 GBP), Melrose Industries (-2,87 Prozent auf 4,84 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-2,85 Prozent auf 84,68 GBP), Rolls-Royce (-2,77 Prozent auf 14,40 GBP) und 3i (-2,72 Prozent auf 27,13 GBP).
Welche Aktien im FTSE 100 den größten Börsenwert aufweisen
Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 37 672 339 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie hat im FTSE 100 mit 631,308 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
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