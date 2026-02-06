Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 zeigt sich zum Handelsstart schwächer

Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 09:11 Uhr um 0,36 Prozent leichter bei 10 272,07 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,911 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,002 Prozent tiefer bei 10 309,05 Punkten, nach 10 309,22 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag heute bei 10 309,11 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 10 254,92 Punkten erreichte.

FTSE 100-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den FTSE 100 bereits um 0,473 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 06.01.2026, betrug der FTSE 100-Kurs 10 122,73 Punkte. Vor drei Monaten, am 06.11.2025, stand der FTSE 100 noch bei 9 735,78 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.02.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 8 727,28 Punkte.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,23 Prozent nach oben. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 10 481,54 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 951,14 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Centrica (+ 1,29 Prozent auf 1,93 GBP), NatWest Group (+ 0,98 Prozent auf 6,56 GBP), Barclays (+ 0,68 Prozent auf 4,70 GBP), Lloyds Banking Group (+ 0,66 Prozent auf 1,07 GBP) und Standard Chartered (+ 0,65 Prozent auf 18,59 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 hingegen RELX (-4,49 Prozent auf 21,48 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-4,14 Prozent auf 72,72 GBP), Smith Nephew (-3,56 Prozent auf 12,48 GBP), Sage (-3,19 Prozent auf 8,43 GBP) und Flutter Entertainment (-3,00 Prozent auf 108,45 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 733 813 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von HSBC mit 252,422 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,56 erwartet. Die Legal General-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,33 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at