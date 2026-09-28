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FTSE 100-Performance 28.09.2026 17:58:53

Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 zum Ende des Montagshandels im Minus

Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 zum Ende des Montagshandels im Minus

Der FTSE 100 beendete den Handelstag stabil.

Am Montag ging der FTSE 100 nahezu unverändert (minus 0,10 Prozent) bei 10 684,88 Punkten aus dem Handel. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 3,179 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,001 Prozent leichter bei 10 695,19 Punkten, nach 10 695,25 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 684,88 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 758,74 Zählern.

FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 28.08.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10 824,26 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10 508,02 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 9 284,83 Punkten gehandelt.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,37 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 10 989,45 Punkten. Bei 9 670,46 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Barratt Developments (+ 11,72 Prozent auf 3,45 GBP), Howden Joinery Group (+ 3,03 Prozent auf 7,82 GBP), Airtel Africa (+ 2,34 Prozent auf 3,07 GBP), JD Sports Fashion (+ 2,17 Prozent auf 0,79 GBP) und Metlen Energy Metals (+ 1,74 Prozent auf 49,14 EUR). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Fresnillo (-5,09 Prozent auf 27,43 GBP), Endeavour Mining (-4,42 Prozent auf 43,25 GBP), Experian (-3,56 Prozent auf 25,17 GBP), Pershing Square (-2,47 Prozent auf 36,30 GBP) und Antofagasta (-2,09 Prozent auf 36,52 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 100 311 127 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 hat die HSBC-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 301,594 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. Die Bank of Georgia Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Antofagasta plc 43,40 -0,46% Antofagasta plc
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 171,00 1,79% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
Barratt Developments PLC 4,06 12,15% Barratt Developments PLC
Endeavour Mining PLC 50,10 -4,86% Endeavour Mining PLC
Experian PLC 29,20 -3,95% Experian PLC
Fresnillo PLC 32,16 -3,54% Fresnillo PLC
Howden Joinery Group PLC 9,25 3,93% Howden Joinery Group PLC
HSBC Holdings plc 17,75 0,66% HSBC Holdings plc
JD Sports Fashion PLC Registered Shs 0,93 2,20% JD Sports Fashion PLC Registered Shs
Lloyds Banking Group 1,27 -0,08% Lloyds Banking Group
Metlen Energy & Metals PLC Registered Shs 48,68 -0,16% Metlen Energy & Metals PLC Registered Shs
Pershing Square Holdings 42,60 -2,07% Pershing Square Holdings

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