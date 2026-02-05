Sage Aktie

Sage für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1WYYZ / ISIN: GB00B8C3BL03

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index im Fokus 05.02.2026 15:59:20

Angespannte Stimmung in London: So performt der FTSE 100 aktuell

Angespannte Stimmung in London: So performt der FTSE 100 aktuell

Der FTSE 100 zeigt sich am Donnerstag schwächer.

Am Donnerstag notiert der FTSE 100 um 15:42 Uhr via LSE 0,61 Prozent schwächer bei 10 338,84 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,912 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,002 Prozent auf 10 402,55 Punkte an der Kurstafel, nach 10 402,34 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des FTSE 100 betrug 10 300,43 Punkte, das Tageshoch hingegen 10 404,03 Zähler.

FTSE 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den FTSE 100 bereits um 1,13 Prozent nach oben. Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Monat, am 05.01.2026, den Stand von 10 004,57 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.11.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9 777,08 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 05.02.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 8 623,29 Punkte.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 3,90 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10 481,54 Punkten. Bei 9 951,14 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit London Stock Exchange (LSE) (+ 6,19 Prozent auf 76,14 GBP), RELX (+ 4,03 Prozent auf 22,73 GBP), GSK (+ 3,99 Prozent auf 21,63 GBP), Experian (+ 2,91 Prozent auf 26,20 GBP) und Sage (+ 2,29 Prozent auf 8,65 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 hingegen Entain (-5,93 Prozent auf 6,10 GBP), Vodafone Group (-4,72 Prozent auf 1,09 GBP), Lloyds Banking Group (-4,69 Prozent auf 1,07 GBP), Hikma Pharmaceuticals (-4,29 Prozent auf 15,62 GBP) und NatWest Group (-4,08 Prozent auf 6,63 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 92 133 366 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 weist die HSBC-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 257,935 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,51 erwartet. Die Legal General-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,17 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle FTSE 100-Werte im Überblick
Zur FTSE 100-Realtime-Indikation
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Sage PLC

mehr Nachrichten

Analysen zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)

mehr Analysen
04.02.26 RELX Buy Deutsche Bank AG
22.01.26 RELX Buy UBS AG
22.01.26 RELX Overweight Barclays Capital
22.01.26 RELX Overweight Barclays Capital
15.01.26 RELX Outperform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Entain PLC Registered Shs 7,02 -0,20% Entain PLC Registered Shs
Experian PLC 28,80 -4,00% Experian PLC
GSK PLC Registered Shs 25,25 0,96% GSK PLC Registered Shs
Hikma Pharmaceuticals PLCShs 17,80 -1,11% Hikma Pharmaceuticals PLCShs
HSBC Holdings plc 15,04 3,58% HSBC Holdings plc
Legal & General plc 3,13 1,29% Legal & General plc
Lloyds Banking Group 1,26 1,62% Lloyds Banking Group
London Stock Exchange (LSE) 87,50 0,57% London Stock Exchange (LSE)
NatWest Group PLC Registered Shs 7,71 3,38% NatWest Group PLC Registered Shs
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 24,90 -2,73% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Sage PLC 9,77 -3,80% Sage PLC
Vodafone Group PLC 1,28 2,99% Vodafone Group PLC
WPP 2012 PLC 3,12 6,12% WPP 2012 PLC

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 10 369,75 0,59%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:38 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
05:24 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen