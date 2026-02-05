Angespannte Stimmung in London: So performt der FTSE 100 aktuell

Am Donnerstag notiert der FTSE 100 um 15:42 Uhr via LSE 0,61 Prozent schwächer bei 10 338,84 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,912 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,002 Prozent auf 10 402,55 Punkte an der Kurstafel, nach 10 402,34 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des FTSE 100 betrug 10 300,43 Punkte, das Tageshoch hingegen 10 404,03 Zähler.

FTSE 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den FTSE 100 bereits um 1,13 Prozent nach oben. Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Monat, am 05.01.2026, den Stand von 10 004,57 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.11.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9 777,08 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 05.02.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 8 623,29 Punkte.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 3,90 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10 481,54 Punkten. Bei 9 951,14 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit London Stock Exchange (LSE) (+ 6,19 Prozent auf 76,14 GBP), RELX (+ 4,03 Prozent auf 22,73 GBP), GSK (+ 3,99 Prozent auf 21,63 GBP), Experian (+ 2,91 Prozent auf 26,20 GBP) und Sage (+ 2,29 Prozent auf 8,65 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 hingegen Entain (-5,93 Prozent auf 6,10 GBP), Vodafone Group (-4,72 Prozent auf 1,09 GBP), Lloyds Banking Group (-4,69 Prozent auf 1,07 GBP), Hikma Pharmaceuticals (-4,29 Prozent auf 15,62 GBP) und NatWest Group (-4,08 Prozent auf 6,63 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 92 133 366 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 weist die HSBC-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 257,935 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,51 erwartet. Die Legal General-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,17 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

