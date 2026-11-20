Der FTSE 100 zeigt sich am fünften Tag der Woche im Minus.

Am Freitag sinkt der FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE um 0,49 Prozent auf 10 401,06 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder sind damit 3,188 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,001 Prozent stärker bei 10 452,77 Punkten in den Handel, nach 10 452,68 Punkten am Vortag.

Bei 10 452,77 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 10 330,04 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

FTSE 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang Verluste von 4,60 Prozent. Vor einem Monat, am 20.10.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10 733,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 20.08.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10 748,16 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 20.11.2025, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 9 527,65 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 4,52 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der FTSE 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 10 989,45 Punkten. 9 670,46 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Unilever (+ 2,16 Prozent auf 48,88 GBP), Airtel Africa (+ 1,91 Prozent auf 2,78 GBP), Reckitt Benckiser Group (+ 1,83 Prozent auf 56,74 GBP), AstraZeneca (+ 1,53 Prozent auf 135,08 GBP) und BAT (+ 1,50 Prozent auf 44,12 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Ithaca Energy (-5,77 Prozent auf 2,31 GBP), Halma (-5,32 Prozent auf 33,08 GBP), Computacenter (-4,35 Prozent auf 45,28 GBP), Metlen Energy Metals (-4,11 Prozent auf 42,96 EUR) und Endeavour Mining (-4,09 Prozent auf 32,36 GBP).

Die teuersten Konzerne im FTSE 100

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via LSE 60 034 380 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von HSBC mit 264,133 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Titel auf

Unter den FTSE 100-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at