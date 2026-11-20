FTSE 100
|
10 346,34
|
-106,34
|
-1,02 %
|Kursentwicklung
|
20.11.2026 15:58:51
Angespannte Stimmung in London: So performt der FTSE 100 am Freitagnachmittag
Am Freitag sinkt der FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE um 0,49 Prozent auf 10 401,06 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder sind damit 3,188 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,001 Prozent stärker bei 10 452,77 Punkten in den Handel, nach 10 452,68 Punkten am Vortag.
Bei 10 452,77 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 10 330,04 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
FTSE 100-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang Verluste von 4,60 Prozent. Vor einem Monat, am 20.10.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10 733,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 20.08.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10 748,16 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 20.11.2025, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 9 527,65 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 4,52 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der FTSE 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 10 989,45 Punkten. 9 670,46 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100
Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Unilever (+ 2,16 Prozent auf 48,88 GBP), Airtel Africa (+ 1,91 Prozent auf 2,78 GBP), Reckitt Benckiser Group (+ 1,83 Prozent auf 56,74 GBP), AstraZeneca (+ 1,53 Prozent auf 135,08 GBP) und BAT (+ 1,50 Prozent auf 44,12 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Ithaca Energy (-5,77 Prozent auf 2,31 GBP), Halma (-5,32 Prozent auf 33,08 GBP), Computacenter (-4,35 Prozent auf 45,28 GBP), Metlen Energy Metals (-4,11 Prozent auf 42,96 EUR) und Endeavour Mining (-4,09 Prozent auf 32,36 GBP).
Die teuersten Konzerne im FTSE 100
Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via LSE 60 034 380 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von HSBC mit 264,133 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.
Dieses KGV weisen die FTSE 100-Titel auf
Unter den FTSE 100-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Aktien in diesem Artikel
|Airtel Africa
|3,26
|-0,12%
|Associated British Foods plc
|24,00
|0,84%
|AstraZeneca PLC
|158,95
|-0,47%
|Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
|141,00
|-7,84%
|BAT PLC (British American Tobacco)
|51,66
|-0,69%
|Computacenter PLC
|53,50
|-5,31%
|Endeavour Mining PLC
|37,84
|-4,97%
|Halma PLC
|39,10
|-5,78%
|HSBC Holdings plc
|14,53
|-4,41%
|Ithaca Energy PLC Registered Shs
|2,78
|-4,67%
|Lloyds Banking Group
|1,09
|-4,83%
|Metlen Energy & Metals PLC Registered Shs
|42,02
|-2,51%
|Reckitt Benckiser Group Plc Registered Shs
|66,20
|-0,09%
|Unilever PLC
|58,02
|0,89%
Indizes in diesem Artikel
|FTSE 100
|10 346,34
|-1,02%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSchwache Börsenstimmung: ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochenende -- US-Börsen letztlich im Sinkflug -- Kräftige Verluste an den Börsen in Asien - Nikkei schließt auf Siebenmonatstief
Der heimische Aktienmarkt verzeichnete vor dem Wochenende kräftige Verluste. Auch am deutschen Markt prägten rote Vorzeichen das Bild. An der Wall Street übernahmen die Bären das Ruder. Asiens Börsen präsentierten sich am Freitag tiefrot.