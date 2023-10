Angespannte Stimmung in New York: Das macht der NASDAQ 100 aktuell

Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 20:01 Uhr um 1,28 Prozent leichter bei 14 989,00 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,274 Prozent auf 15 225,73 Punkte an der Kurstafel, nach 15 184,10 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 14 943,42 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 15 232,37 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 0,790 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.09.2023, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 15 348,53 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 13.07.2023, einen Wert von 15 571,98 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 13.10.2022, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 11 033,58 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 kletterte der Index bereits um 37,99 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 15 932,05 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 696,42 Punkten registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Sirius XM (+ 4,36 Prozent auf 4,79 USD), Diamondback Energy (+ 2,78 Prozent auf 166,87 USD), The Kraft Heinz Company (+ 1,98 Prozent auf 31,42 USD), Intuitive Surgical (+ 1,68 Prozent auf 270,59 USD) und Atlassian A (+ 1,30 Prozent auf 188,82 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil ON Semiconductor (-4,20 Prozent auf 89,14 USD), NXP Semiconductors (-4,14 Prozent auf 193,98 USD), Marvell Technology (-3,95 Prozent auf 52,46 USD), Microchip Technology (-3,83 Prozent auf 77,43 USD) und Old Dominion Freight Line (-3,65 Prozent auf 408,59 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Tesla-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 7 637 188 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,668 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,78 erwartet. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,09 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at