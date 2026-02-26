NASDAQ 100

25 016,13
-312,91
-1,24 %
<
Index im Fokus 26.02.2026 20:04:36

Angespannte Stimmung in New York: Das macht der NASDAQ 100 aktuell

Angespannte Stimmung in New York: Das macht der NASDAQ 100 aktuell

Der NASDAQ 100 verbucht heute Verluste.

Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 20:01 Uhr um 1,47 Prozent leichter bei 24 956,61 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,201 Prozent auf 25 278,25 Punkte an der Kurstafel, nach 25 329,04 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 24 820,55 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 25 288,23 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 0,085 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.01.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 25 713,21 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 26.11.2025, einen Wert von 25 236,94 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 26.02.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 21 132,92 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gab der Index bereits um 0,990 Prozent nach. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 26 165,08 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 387,47 Punkten registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Atlassian (+ 6,50 Prozent auf 77,95 USD), Axon Enterprise (+ 5,91 Prozent auf 550,90 USD), Cognizant (+ 5,20 Prozent auf 64,52 USD), Zscaler (+ 5,14 Prozent auf 163,71 USD) und Workday (+ 3,82 Prozent auf 138,24 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Zoom Communications (-13,66 Prozent auf 73,76 USD), Broadcom (-5,73 Prozent auf 313,26 USD), Lam Research (-5,30 Prozent auf 236,26 USD), Synopsys (-5,25 Prozent auf 425,61 USD) und Applied Materials (-5,17 Prozent auf 374,52 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 47 784 432 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,965 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 1,87 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,53 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
