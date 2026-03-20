Angespannte Stimmung in New York: Das macht der NASDAQ 100 am Freitagmittag

Am Freitag fällt der NASDAQ 100 um 18:00 Uhr via NASDAQ um 1,19 Prozent auf 24 065,55 Punkte zurück. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,401 Prozent auf 24 257,56 Punkte an der Kurstafel, nach 24 355,28 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 24 022,77 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24 267,33 Punkten erreichte.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 2,36 Prozent. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Monat, am 20.02.2026, mit 25 012,62 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, bei 25 346,18 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.03.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 19 677,61 Punkten berechnet.

Der Index büßte auf Jahressicht 2026 bereits um 4,53 Prozent ein. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 26 165,08 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 24 022,77 Zähler.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Arm (+ 3,58 Prozent auf 134,47 USD), Diamondback Energy (+ 1,85 Prozent auf 193,83 USD), Workday (+ 1,77 Prozent auf 135,74 USD), Charter A (+ 1,44 Prozent auf 214,67 USD) und Comcast (+ 1,24 Prozent auf 29,34 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Constellation Energy (-5,98 Prozent auf 297,55 USD), CrowdStrike (-4,75 Prozent auf 407,84 USD), ASML (-4,13 Prozent auf 1 309,97 USD), Palo Alto Networks (-4,04 Prozent auf 162,88 USD) und Micron Technology (-3,50 Prozent auf 428,71 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 25 276 097 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 3,750 Bio. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Mitglieder

Im NASDAQ 100 hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,37 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at