Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones beendet die Mittwochssitzung mit Verlusten

Der Dow Jones notierte im NYSE-Handel zum Handelsende um 0,63 Prozent schwächer bei 48 063,29 Punkten. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 19,201 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,140 Prozent auf 48 434,88 Punkte an der Kurstafel, nach 48 367,06 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 48 394,51 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 48 050,88 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 1,18 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, bei 47 716,42 Punkten. Der Dow Jones bewegte sich am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, bei 46 397,89 Punkten. Der Dow Jones bewegte sich am letzten Handelstag im Dezember, dem 31.12.2024, bei 42 544,22 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 13,38 Prozent aufwärts. Bei 48 886,86 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. 36 611,78 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Nike (+ 4,12 Prozent auf 63,71 USD), Verizon (+ 0,07 Prozent auf 40,73 USD), Chevron (+ 0,07 Prozent auf 152,41 USD), Johnson Johnson (+ 0,02 Prozent auf 206,95 USD) und Coca-Cola (-0,23 Prozent auf 69,91 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen IBM (-1,93 Prozent auf 296,21 USD), American Express (-0,92 Prozent auf 369,95 USD), Walt Disney (-0,89 Prozent auf 113,77 USD), Visa (-0,82 Prozent auf 350,71 USD) und Travelers (-0,79 Prozent auf 290,06 USD) unter Druck.

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 28 402 398 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,897 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Die Verizon-Aktie hat mit 8,50 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Mit 6,85 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Verizon-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at