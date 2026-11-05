Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones-Börsianer treten letztendlich den Rückzug an

Letztendlich bewegte sich der Dow Jones im NYSE-Handel 3,44 Prozent leichter bei 51 523,06 Punkten. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 25,016 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Dow Jones 1,77 Prozent schwächer bei 52 410,23 Punkten, nach 53 356,12 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 51 486,82 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 53 710,61 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang Verluste von 0,933 Prozent. Vor einem Monat, am 05.10.2026, wurde der Dow Jones mit 51 267,90 Punkten gehandelt. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 05.08.2026, den Stand von 54 349,12 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.11.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 47 311,00 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 6,49 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 54 744,33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Zählern registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Home Depot (+ 0,67 Prozent auf 314,10 EUR), Coca-Cola (-0,07 Prozent auf 95,73 USD), Procter Gamble (-0,13 Prozent auf 167,10 USD), McDonalds (-0,78 Prozent auf 278,04 USD) und Walmart (-1,12 Prozent auf 127,72 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil NVIDIA (-9,26 Prozent auf 181,60 USD), Cisco (-7,62 Prozent auf 95,72 USD), Caterpillar (-6,37 Prozent auf 553,64 USD), Goldman Sachs (-6,36 Prozent auf 868,95 USD) und Honeywell Technologies (-5,55 Prozent auf 215,78 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 78 838 931 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,431 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Titel auf

Im Dow Jones verzeichnet die Travelers-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 3,93 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at