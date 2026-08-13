Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones fällt nachmittags zurück

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 20:02 Uhr um 0,04 Prozent tiefer bei 53 748,31 Punkten. Damit sind die im Dow Jones enthaltenen Werte 25,019 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der Dow Jones 0,051 Prozent höher bei 53 797,47 Punkten, nach 53 770,27 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 53 622,46 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 54 049,14 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Auf Wochensicht verlor der Dow Jones bereits um 0,600 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.07.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 52 498,64 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 13.05.2026, den Wert von 49 693,20 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.08.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 44 922,27 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 11,09 Prozent zu. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 54 744,33 Punkten. Bei 45 057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Merck (+ 1,20 Prozent auf 134,52 USD), Nike (+ 1,17 Prozent auf 40,99 USD), Coca-Cola (+ 0,95 Prozent auf 87,53 USD), Goldman Sachs (+ 0,88 Prozent auf 1 046,33 USD) und Caterpillar (+ 0,75 Prozent auf 862,04 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Cisco (-8,96 Prozent auf 112,78 USD), Home Depot (-3,62 Prozent auf 295,20 EUR), 3M (-1,27 Prozent auf 181,45 USD), McDonalds (-1,19 Prozent auf 272,41 USD) und UnitedHealth (-1,15 Prozent auf 400,93 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 10 921 493 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones mit 4,570 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Blick

Die Travelers-Aktie hat mit 10,84 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Mit 4,03 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at