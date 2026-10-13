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Dow Jones-Performance im Blick 13.10.2026 20:03:38

Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones gibt am Nachmittag nach

Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones gibt am Nachmittag nach

Der Dow Jones verliert aktuell an Boden.

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 20:02 Uhr um 0,48 Prozent leichter bei 51 601,36 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 26,471 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Dow Jones 0,164 Prozent leichter bei 51 765,35 Punkten, nach 51 850,55 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 51 587,67 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 52 317,32 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 52 573,29 Punkten auf. Der Dow Jones stand vor drei Monaten, am 13.07.2026, bei 52 498,64 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.10.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 46 067,58 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,65 Prozent nach oben. Bei 54 744,33 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 45 057,28 Punkte.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Salesforce (+ 2,09 Prozent auf 238,82 USD), IBM (+ 1,85 Prozent auf 231,22 USD), Chevron (+ 1,14 Prozent auf 217,46 USD), Microsoft (+ 1,00 Prozent auf 546,56 USD) und Visa (+ 0,84 Prozent auf 392,55 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Johnson Johnson (-6,03 Prozent auf 247,82 USD), Caterpillar (-4,48 Prozent auf 763,53 USD), Merck (-1,80 Prozent auf 142,83 USD), Boeing (-1,46 Prozent auf 186,73 USD) und Honeywell Technologies (-1,20 Prozent auf 207,12 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 9 706 532 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,942 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Aktien

Im Dow Jones verzeichnet die Travelers-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,41 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Dow Jones 51 670,10 -0,35%

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