Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones gibt mittags nach

Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 0,53 Prozent tiefer bei 37 512,05 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 11,053 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,096 Prozent auf 37 747,14 Punkte an der Kurstafel, nach 37 711,02 Punkten am Vortag.

Bei 37 825,27 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 37 470,19 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 0,495 Prozent. Der Dow Jones bewegte sich noch vor einem Monat, am 12.12.2023, bei 36 577,94 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.10.2023, wies der Dow Jones einen Stand von 33 631,14 Punkten auf. Der Dow Jones stand vor einem Jahr, am 12.01.2023, bei 34 189,97 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Verizon (+ 1,95 Prozent auf 38,64 USD), Walt Disney (+ 1,07 Prozent auf 90,41 USD), Chevron (+ 0,94 Prozent auf 146,65 USD), IBM (+ 0,86 Prozent auf 163,55 USD) und Coca-Cola (+ 0,59 Prozent auf 60,17 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil UnitedHealth (-4,00 Prozent auf 518,11 USD), Walgreens Boots Alliance (-2,66 Prozent auf 23,39 USD), Boeing (-2,03 Prozent auf 218,13 USD), Intel (-1,70 Prozent auf 46,83 USD) und American Express (-1,36 Prozent auf 182,51 USD) unter Druck.

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 197 315 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2,640 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 7,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,08 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at