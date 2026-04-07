Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones legt am Mittag den Rückwärtsgang ein

Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 17:59 Uhr um 0,79 Prozent tiefer bei 46 299,50 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 18,085 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,424 Prozent leichter bei 46 472,20 Punkten in den Dienstagshandel, nach 46 669,88 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 46 214,77 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 46 744,76 Punkten.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 47 501,55 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.01.2026, betrug der Dow Jones-Kurs 48 996,08 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 07.04.2025, lag der Dow Jones bei 37 965,60 Punkten.

Der Index verlor seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,31 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 50 512,79 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 45 057,28 Zählern.

Tops und Flops im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit UnitedHealth (+ 8,74 Prozent auf 305,94 USD), Chevron (+ 1,89 Prozent auf 202,62 USD), Travelers (+ 0,12 Prozent auf 295,89 USD), JPMorgan Chase (-0,15 Prozent auf 295,02 USD) und Verizon (-0,33 Prozent auf 48,99 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Apple (-4,28 Prozent auf 247,79 USD), Nike (-3,52 Prozent auf 42,48 USD), Merck (-3,03 Prozent auf 117,19 USD), Walmart (-2,83 Prozent auf 123,20 USD) und Boeing (-2,47 Prozent auf 207,06 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 10 771 814 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,735 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,24 erwartet. Die Verizon-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,72 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at