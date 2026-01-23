Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

Am Freitag notierte der Dow Jones via NYSE zum Handelsschluss 0,58 Prozent tiefer bei 49 098,71 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 18,581 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,369 Prozent auf 49 201,81 Punkte an der Kurstafel, nach 49 384,01 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 49 265,46 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 48 963,05 Einheiten.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der Dow Jones bereits um 0,191 Prozent. Vor einem Monat, am 23.12.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 48 442,41 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 23.10.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 46 734,61 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 23.01.2025, den Wert von 44 565,07 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 1,48 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 49 633,35 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 47 853,04 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Microsoft (+ 3,28 Prozent auf 465,95 USD), Amazon (+ 2,06 Prozent auf 239,16 USD), NVIDIA (+ 1,53 Prozent auf 187,67 USD), Coca-Cola (+ 1,41 Prozent auf 72,88 USD) und 3M (+ 1,28 Prozent auf 162,68 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Goldman Sachs (-3,75 Prozent auf 918,88 USD), Caterpillar (-3,36 Prozent auf 626,62 USD), Walt Disney (-1,97 Prozent auf 110,98 USD), JPMorgan Chase (-1,95 Prozent auf 297,72 USD) und American Express (-1,72 Prozent auf 361,69 USD) unter Druck.

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 33 586 334 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,795 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

KGV und Dividende der Dow Jones-Titel

Im Dow Jones hat die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Verizon-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,08 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at