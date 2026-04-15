Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones legt nachmittags den Rückwärtsgang ein

Am Mittwoch bewegt sich der Dow Jones um 20:01 Uhr via NYSE 0,33 Prozent schwächer bei 48 376,24 Punkten. Damit sind die im Dow Jones enthaltenen Werte 18,444 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der Dow Jones 0,544 Prozent leichter bei 48 272,03 Punkten, nach 48 535,99 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 48 281,62 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 48 709,01 Zählern.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 1,38 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones notierte am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, bei 46 558,47 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.01.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 49 442,44 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 15.04.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 40 368,96 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 0,013 Prozent zurück. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 50 512,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Zählern erreicht.

Dow Jones-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Microsoft (+ 4,19 Prozent auf 409,59 USD), Salesforce (+ 3,57 Prozent auf 177,42 USD), Nike (+ 3,28 Prozent auf 45,65 USD), Apple (+ 2,35 Prozent auf 264,90 USD) und IBM (+ 2,07 Prozent auf 245,24 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Caterpillar (-3,95 Prozent auf 762,85 USD), Sherwin-Williams (-2,02 Prozent auf 326,87 USD), Merck (-1,68 Prozent auf 117,95 USD), JPMorgan Chase (-1,57 Prozent auf 306,22 USD) und 3M (-1,32 Prozent auf 150,53 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 20 445 842 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3,903 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel

Die Verizon-Aktie weist mit 9,27 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Mit 6,19 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at