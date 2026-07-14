Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones legt nachmittags den Rückwärtsgang ein

Das macht das Börsenbarometer in New York am Dienstagnachmittag.

Am Dienstag bewegt sich der Dow Jones um 20:01 Uhr via NYSE 0,16 Prozent schwächer bei 52 416,43 Punkten. Damit sind die im Dow Jones enthaltenen Werte 24,391 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der Dow Jones 0,339 Prozent fester bei 52 676,53 Punkten, nach 52 498,64 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 52 046,36 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 52 695,06 Zählern.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, betrug der Dow Jones-Kurs 51 202,26 Punkte. Der Dow Jones stand vor drei Monaten, am 14.04.2026, bei 48 535,99 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.07.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 44 459,65 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 8,34 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 53 289,30 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Punkten markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Goldman Sachs (+ 7,75 Prozent auf 1 126,99 USD), NVIDIA (+ 3,62 Prozent auf 210,90 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 1,46 Prozent auf 355,79 USD), Boeing (+ 1,41 Prozent auf 218,56 USD) und JPMorgan Chase (+ 1,26 Prozent auf 338,74 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil IBM (-24,61 Prozent auf 218,80 USD), Merck (-2,59 Prozent auf 120,82 USD), Cisco (-1,80 Prozent auf 117,10 USD), Johnson Johnson (-1,73 Prozent auf 253,31 USD) und Nike (-1,52 Prozent auf 43,10 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 13 304 584 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,483 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 11,94 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Chevron-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,92 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at