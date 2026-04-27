Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones liegt zum Ende des Montagshandels im Minus

So performte der Dow Jones am ersten Tag der Woche zum Handelsschluss.

Schlussendlich ging der Dow Jones den Montagshandel nahezu unverändert (minus 0,13 Prozent) bei 49 167,79 Punkten aus dem Montagshandel. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 19,652 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,182 Prozent auf 49 320,29 Punkte an der Kurstafel, nach 49 230,71 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 49 029,47 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 49 353,69 Einheiten.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 27.03.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 45 166,64 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 27.01.2026, wies der Dow Jones 49 003,41 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 40 113,50 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,62 Prozent zu. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 50 512,79 Punkten. Bei 45 057,28 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit NVIDIA (+ 4,00 Prozent auf 216,61 USD), Verizon (+ 1,55 Prozent auf 47,10 USD), American Express (+ 1,52 Prozent auf 318,84 USD), Goldman Sachs (+ 1,18 Prozent auf 937,81 USD) und Salesforce (+ 1,13 Prozent auf 180,18 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen McDonalds (-3,06 Prozent auf 290,21 USD), Walmart (-1,79 Prozent auf 127,59 USD), IBM (-1,69 Prozent auf 228,05 USD), Home Depot (-1,56 Prozent auf 284,70 EUR) und Coca-Cola (-1,55 Prozent auf 75,44 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 39 780 122 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,316 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder

Die Verizon-Aktie verzeichnet mit 9,47 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,06 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at