Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones liegt zum Handelsstart im Minus

Der Dow Jones bewegt sich heute nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 16:00 Uhr um 0,42 Prozent leichter bei 52 168,87 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 24,911 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Dow Jones 1,43 Prozent leichter bei 51 643,01 Punkten, nach 52 389,75 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 52 010,35 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 52 291,77 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 51 654,95 Punkten auf. Der Dow Jones stand vor drei Monaten, am 10.08.2026, bei 53 975,98 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.11.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 47 368,63 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,83 Prozent nach oben. Bei 54 744,33 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 45 057,28 Punkte.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Amazon (+ 1,50 Prozent auf 270,93 USD), UnitedHealth (+ 0,62 Prozent auf 400,10 USD), Travelers (+ 0,60 Prozent auf 397,59 USD), American Express (+ 0,53 Prozent auf 326,03 USD) und JPMorgan Chase (+ 0,46 Prozent auf 343,65 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen NVIDIA (-3,75 Prozent auf 171,97 USD), Caterpillar (-3,18 Prozent auf 579,84 USD), Nike (-2,48 Prozent auf 38,89 USD), Cisco (-1,38 Prozent auf 97,29 USD) und Chevron (-1,30 Prozent auf 208,05 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 15 613 149 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,426 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Aktien

Im Dow Jones verzeichnet die Travelers-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,05 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at