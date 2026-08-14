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Dow Jones-Performance im Fokus 14.08.2026 18:01:05

Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones mittags im Minus

Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones mittags im Minus

Der Dow Jones sinkt am fünften Tag der Woche.

Der Dow Jones fällt im NYSE-Handel um 17:59 Uhr um 0,28 Prozent auf 53 690,01 Punkte zurück. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 25,017 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,021 Prozent auf 53 828,55 Punkte an der Kurstafel, nach 53 839,99 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tageshoch bei 53 890,84 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 53 682,63 Punkten lag.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verlor der Dow Jones bereits um 0,708 Prozent. Vor einem Monat, am 14.07.2026, wies der Dow Jones 52 508,27 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 14.05.2026, wies der Dow Jones 50 063,46 Punkte auf. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 14.08.2025, den Wert von 44 911,26 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10,97 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 54 744,33 Punkte. Bei 45 057,28 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Walt Disney (+ 1,78 Prozent auf 106,67 USD), Chevron (+ 1,48 Prozent auf 200,62 USD), McDonalds (+ 0,98 Prozent auf 274,92 USD), UnitedHealth (+ 0,60 Prozent auf 401,46 USD) und Coca-Cola (+ 0,58 Prozent auf 87,93 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Cisco (-2,71 Prozent auf 110,40 USD), Salesforce (-2,18 Prozent auf 196,98 USD), Amgen (-1,27 Prozent auf 412,54 USD), IBM (-1,10 Prozent auf 234,54 USD) und Home Depot (-1,05 Prozent auf 292,10 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 6 243 085 Aktien gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,698 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Titel auf

Unter den Dow Jones-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 10,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 3,96 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Nike-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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