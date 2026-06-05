Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones mittags in der Verlustzone

Am Freitag sinkt der Dow Jones um 17:58 Uhr via NYSE um 0,57 Prozent auf 51 269,25 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 20,384 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 1,12 Prozent auf 50 986,10 Punkte an der Kurstafel, nach 51 561,93 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Dow Jones betrug 51 660,40 Punkte, das Tagestief hingegen 51 263,28 Zähler.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 0,211 Prozent. Vor einem Monat, am 05.05.2026, stand der Dow Jones noch bei 49 298,25 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.03.2026, wurde der Dow Jones auf 47 954,74 Punkte taxiert. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 05.06.2025, einen Stand von 42 319,74 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 5,97 Prozent. 51 660,40 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 45 057,28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Procter Gamble (+ 3,29 Prozent auf 145,41 USD), Coca-Cola (+ 3,23 Prozent auf 79,30 USD), Travelers (+ 2,69 Prozent auf 301,31 USD), Amgen (+ 2,58 Prozent auf 354,53 USD) und Johnson Johnson (+ 2,25 Prozent auf 233,31 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen IBM (-5,45 Prozent auf 285,31 USD), NVIDIA (-4,86 Prozent auf 208,03 USD), Cisco (-3,87 Prozent auf 124,97 USD), Goldman Sachs (-2,66 Prozent auf 1 063,52 USD) und Caterpillar (-2,19 Prozent auf 919,86 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 14 093 731 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im Dow Jones mit 4,472 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Mitglieder auf

Die Verizon-Aktie weist mit 9,07 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die Verizon-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,28 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at