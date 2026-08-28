Salesforce Aktie
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
|Dow Jones-Performance im Fokus
|
28.08.2026 20:04:23
Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones nachmittags im Minus
Der Dow Jones fällt im NYSE-Handel um 20:02 Uhr um 0,04 Prozent auf 53 547,78 Punkte zurück. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 24,481 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,083 Prozent auf 53 613,66 Punkte an der Kurstafel, nach 53 569,44 Punkten am Vortag.
Der Dow Jones erreichte heute sein Tageshoch bei 53 819,65 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 53 489,41 Punkten lag.
Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn gewann der Dow Jones bereits um 0,537 Prozent. Vor einem Monat, am 28.07.2026, wies der Dow Jones 52 747,32 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 28.05.2026, wies der Dow Jones 50 668,97 Punkte auf. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 28.08.2025, den Wert von 45 636,90 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10,68 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 54 744,33 Punkte. Bei 45 057,28 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones
Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Amazon (+ 3,62 Prozent auf 265,53 USD), Salesforce (+ 3,56 Prozent auf 261,02 USD), Microsoft (+ 2,15 Prozent auf 515,91 USD), Nike (+ 1,90 Prozent auf 39,17 USD) und Apple (+ 1,57 Prozent auf 319,53 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen NVIDIA (-3,75 Prozent auf 219,44 USD), 3M (-2,62 Prozent auf 174,15 USD), Honeywell Technologies (-2,18 Prozent auf 215,59 USD), Cisco (-1,77 Prozent auf 110,16 USD) und Caterpillar (-1,72 Prozent auf 802,98 USD).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf
Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 21 229 047 Aktien gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,356 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.
Dieses KGV weisen die Dow Jones-Titel auf
Unter den Dow Jones-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 10,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 4,25 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Nike-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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