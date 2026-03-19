Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones notiert zum Handelsstart im Minus

Der Dow Jones bewegt sich am Donnerstagmorgen nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 16:00 Uhr um 0,78 Prozent schwächer bei 45 866,20 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 18,546 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 46 913,93 Zählern und damit 1,49 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (46 225,15 Punkte).

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 46 134,87 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 45 759,26 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang ein Minus von 1,80 Prozent. Der Dow Jones bewegte sich noch vor einem Monat, am 19.02.2026, bei 49 395,16 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.12.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 48 134,89 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.03.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 41 964,63 Punkten auf.

Der Index büßte auf Jahressicht 2026 bereits um 5,20 Prozent ein. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 50 512,79 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 45 759,26 Punkten.

Tops und Flops im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Chevron (+ 1,74 Prozent auf 202,07 USD), Verizon (+ 1,03 Prozent auf 50,10 USD), Cisco (+ 0,62 Prozent auf 78,08 USD), Salesforce (+ 0,56 Prozent auf 195,42 USD) und Amgen (+ 0,34 Prozent auf 352,66 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Boeing (-3,78 Prozent auf 198,20 USD), Sherwin-Williams (-2,39 Prozent auf 304,67 USD), Home Depot (-2,23 Prozent auf 284,60 EUR), Caterpillar (-1,94 Prozent auf 680,16 USD) und 3M (-1,51 Prozent auf 142,89 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 12 095 856 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,826 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 10,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 5,68 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at