Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones präsentiert sich am Mittag schwächer

Um 17:58 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0,13 Prozent schwächer bei 52 506,01 Punkten. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 24,842 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,702 Prozent auf 52 204,46 Punkte an der Kurstafel, nach 52 573,29 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag am Montag bei 52 750,88 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 52 278,89 Punkten erreichte.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 14.08.2026, wurde der Dow Jones mit 53 732,41 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, den Wert von 51 202,26 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, einen Stand von 45 834,22 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 8,52 Prozent. Der Dow Jones erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 54 744,33 Punkten. Bei 45 057,28 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Salesforce (+ 3,56 Prozent auf 256,55 USD), McDonalds (+ 2,29 Prozent auf 258,32 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 2,10 Prozent auf 342,51 USD), Walt Disney (+ 2,01 Prozent auf 108,70 USD) und IBM (+ 1,99 Prozent auf 248,12 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Caterpillar (-3,77 Prozent auf 787,71 USD), NVIDIA (-2,88 Prozent auf 212,00 USD), Goldman Sachs (-2,57 Prozent auf 1 002,71 USD), 3M (-2,24 Prozent auf 161,27 USD) und Honeywell Technologies (-1,46 Prozent auf 199,40 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 12 591 546 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,553 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Fokus

In diesem Jahr weist die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die Nike-Aktie ermöglicht Anlegern 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,44 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at