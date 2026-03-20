Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones präsentiert sich nachmittags leichter

Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 20:02 Uhr um 0,97 Prozent schwächer bei 45 573,14 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 18,086 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,246 Prozent fester bei 46 134,87 Punkten, nach 46 021,43 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 45 509,68 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 46 068,31 Punkten lag.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verlor der Dow Jones bereits um 2,43 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.02.2026, erreichte der Dow Jones einen Stand von 49 625,97 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 48 134,89 Punkten. Der Dow Jones notierte noch vor einem Jahr, am 20.03.2025, bei 41 953,32 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 verlor der Index bereits um 5,81 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 50 512,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 509,68 Punkten markiert.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Verizon (+ 1,62 Prozent auf 50,28 USD), Chevron (+ 1,08 Prozent auf 203,62 USD), Visa (+ 0,50 Prozent auf 301,22 USD), McDonalds (+ 0,16 Prozent auf 310,08 USD) und Goldman Sachs (+ 0,11 Prozent auf 810,36 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Boeing (-3,77 Prozent auf 193,60 USD), Honeywell (-3,72 Prozent auf 220,51 USD), NVIDIA (-2,75 Prozent auf 173,65 USD), Caterpillar (-2,53 Prozent auf 671,26 USD) und Sherwin-Williams (-2,50 Prozent auf 302,61 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 30 495 388 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,750 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Fokus

In diesem Jahr weist die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Mit 5,69 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at