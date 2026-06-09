Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones präsentiert sich nachmittags leichter

Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 20:01 Uhr um 0,13 Prozent schwächer bei 50 720,03 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 20,273 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,416 Prozent stärker bei 50 997,23 Punkten in den Dienstagshandel, nach 50 786,01 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 51 260,92 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 50 211,12 Punkten.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, wurde der Dow Jones mit 49 609,16 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 09.03.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 47 740,80 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 09.06.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 42 761,76 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,83 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Dow Jones steht derzeit bei 51 660,40 Punkten. Bei 45 057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Nike (+ 3,27 Prozent auf 44,65 USD), Sherwin-Williams (+ 2,94 Prozent auf 308,35 USD), Procter Gamble (+ 2,38 Prozent auf 148,56 USD), Home Depot (+ 2,25 Prozent auf 276,85 EUR) und Johnson Johnson (+ 2,21 Prozent auf 237,28 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Salesforce (-4,68 Prozent auf 174,00 USD), Cisco (-4,16 Prozent auf 118,98 USD), Apple (-3,83 Prozent auf 290,00 USD), Microsoft (-2,22 Prozent auf 402,59 USD) und NVIDIA (-1,97 Prozent auf 204,53 USD) unter Druck.

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 21 422 602 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,300 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Blick

2026 weist die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,20 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at