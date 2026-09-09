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Dow Jones-Kursverlauf 09.09.2026 16:02:10

Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsstart schwächer

Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsstart schwächer

Der Dow Jones kann seine Vortagesgewinne am dritten Tag der Woche nicht halten.

Um 16:00 Uhr sinkt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,68 Prozent auf 52 427,23 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 24,991 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,615 Prozent auf 53 110,45 Punkte an der Kurstafel, nach 52 786,07 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag am Mittwoch bei 52 707,90 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 52 375,94 Punkten erreichte.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gab der Dow Jones bereits um 1,29 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 54 036,93 Punkten auf. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 09.06.2026, den Wert von 50 872,11 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.09.2025, wurde der Dow Jones auf 45 711,34 Punkte taxiert.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,36 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 54 744,33 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 45 057,28 Zählern.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Chevron (+ 2,51 Prozent auf 215,07 USD), Salesforce (+ 1,64 Prozent auf 253,21 USD), IBM (+ 0,71 Prozent auf 233,74 USD), Merck (+ 0,39 Prozent auf 149,04 USD) und Cisco (+ 0,29 Prozent auf 109,49 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil UnitedHealth (-3,57 Prozent auf 386,52 USD), Alphabet C (ex Google) (-2,53 Prozent auf 326,90 USD), Nike (-2,02 Prozent auf 37,33 USD), Home Depot (-1,80 Prozent auf 268,00 EUR) und Amazon (-1,72 Prozent auf 252,55 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 2 491 528 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im Dow Jones mit 4,769 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der Dow Jones-Titel

Die Travelers-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Mit 4,28 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

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