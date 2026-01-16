Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones schlussendlich in der Verlustzone

Am Freitag ging der Dow Jones nahezu unverändert (minus 0,17 Prozent) bei 49 359,33 Punkten aus dem Handel. Damit sind die enthaltenen Werte 19,096 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Dow Jones 0,488 Prozent schwächer bei 49 201,10 Punkten, nach 49 442,44 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag heute bei 49 246,24 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 49 616,70 Punkten erreichte.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang ein Minus von 0,284 Prozent. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Monat, am 16.12.2025, den Stand von 48 114,26 Punkten. Der Dow Jones bewegte sich noch vor drei Monaten, am 16.10.2025, bei 45 952,24 Punkten. Der Dow Jones stand vor einem Jahr, am 16.01.2025, bei 43 153,13 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 2,02 Prozent zu. 49 633,35 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 47 853,04 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit IBM (+ 2,59 Prozent auf 305,67 USD), American Express (+ 2,08 Prozent auf 364,79 USD), Honeywell (+ 2,03 Prozent auf 219,39 USD), JPMorgan Chase (+ 1,04 Prozent auf 312,47 USD) und Home Depot (+ 0,98 Prozent auf 329,30 EUR). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Salesforce (-2,75 Prozent auf 227,11 USD), UnitedHealth (-2,34 Prozent auf 331,02 USD), Walt Disney (-1,95 Prozent auf 111,20 USD), 3M (-1,93 Prozent auf 167,80 USD) und Merck (-1,93 Prozent auf 108,83 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im Dow Jones sticht die Walmart-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 209 555 256 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,833 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Blick

Im Dow Jones verzeichnet die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,05 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Verizon-Aktie an.

Redaktion finanzen.at