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Dow Jones-Kursverlauf 19.03.2026 22:33:53

Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones schlussendlich schwächer

Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones schlussendlich schwächer

Der Dow Jones gab sich am vierten Tag der Woche schwächer.

Letztendlich tendierte der Dow Jones im NYSE-Handel 0,44 Prozent leichter bei 46 021,43 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 18,546 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 1,49 Prozent auf 46 913,93 Punkte an der Kurstafel, nach 46 225,15 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag am Donnerstag bei 46 247,22 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 45 733,70 Punkten erreichte.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gab der Dow Jones bereits um 1,47 Prozent nach. Vor einem Monat, am 19.02.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 49 395,16 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 19.12.2025, den Wert von 48 134,89 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.03.2025, wurde der Dow Jones auf 41 964,63 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,88 Prozent nach unten. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 50 512,79 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 45 733,70 Zählern.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Chevron (+ 1,42 Prozent auf 201,44 USD), Cisco (+ 1,17 Prozent auf 78,51 USD), Goldman Sachs (+ 0,50 Prozent auf 809,50 USD), Salesforce (+ 0,33 Prozent auf 194,99 USD) und Visa (+ 0,23 Prozent auf 299,71 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Home Depot (-2,65 Prozent auf 283,40 EUR), Boeing (-2,34 Prozent auf 201,18 USD), McDonalds (-1,95 Prozent auf 309,58 USD), 3M (-1,63 Prozent auf 142,71 USD) und UnitedHealth (-1,37 Prozent auf 280,44 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 41 783 999 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im Dow Jones mit 3,826 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der Dow Jones-Titel

Die Verizon-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Mit 5,68 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

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Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
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Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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